وزيرة التنمية المحلية تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 21 يوليو 2024 03:32 مساءً - بعثت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23يوليو المجيدة

وقالت وزيرة التنمية المحلية في نص البرقية : "يطيب لي أن أتقدم لفخامتكم بأصدق وأرق عبارات التهنئة ومشاعر التقدير لشخصكم الكريم بمناسبة احتفال مصرنا الغالية بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، والتى شارك فيها شعب مصر العظيم بمشاعر وطنية وعزيمة صادقة مع ابناءه من القوات المسلحة التى كانت ولازالت درعاً وسيفاً للوطن.

وتوجهت الدكتورة منال عوض إلى الله بالدعاء أن يعيد هذه المناسبة على فخامتكم وشعب مصر العظيم والقوات المسلحة الباسلة بمزيد من العلو والرفعة لتحقيق الأمن والسلام والتنمية لمصرنا الغالية ...حفظكم الله ورعاكم ووفقكم لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة.