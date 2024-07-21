نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحفي أحمد عبادي: سنعمل على مقترح شراء "المدة التكافلية" للاستفادة من الحد الأقصى لصندوق تكافل "الصحفيين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الصحفي أحمد عبادي المرشح لعضوية مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي بنقابة الصحفيين، ضمن قائمة “معًا لتكافل حقيقي”، إن شراء المدة للاستفادة من الحد الأقصى للميزة التكافلية للصندوق، هو مقترح ستعمل القائمة الموحدة على دراسته حال نجاحها في الانتخابات المقبلة، وهو إجراء إن تحقق سيمثّل فائدة كبيرة للزملاء المشتركين حاليًا.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن القائمة فكّرت في هذا المقترح؛ لعلمها أن الحصول على الحد الأقصى يتطلّب الاشتراك لمدة 36 عامًا، أي أن يكون سن العضو عند الاشتراك 24 عامًا، وهو ما لا يتحقق عند غالبية الزملاء؛ حيث أن أغلب تعيينات الزملاء تكون بعد سن الـ30، وكذلك سيدفع العديد من الزملاء غير المشتركين، لتجاوزهم سن الـ40، واعتقادهم بأن عدد السنين المتبقية لن تحقق لهم فائدة تُذكر، واشتراكهم في الصندوق سيزيد من رأسماله.

وكانت قد أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات صندوق تكافل الصحفيين الكشوف النهائية للمرشحين على عضوية مجلس إدارة صندوق التكافل، وذلك بعد غلق باب الطعون والتنازلات، على أن تجرى الانتخابات يوم الاحد الموافق 28-7-2024 بمبنى النقابة.

وبلغ عدد المرشحين (16) زميل/ة حسب الترتيب الابجدي وهم:

1- أحمد محمد أحمد عبادي - أحمد عبادي (الأهرام).

2- بدوي طه محمد بدوي - بدوي طه (الأهرام).

3- حسام الدين محمد على الكاشف - حسام الكاشف (أخبار اليوم).

4- حسام عبد القادر عبدالباقي حفني - حسام حفني (الأنباء الدولية).

5- حسام عبد المنجى جلال محمد السويفي - حسام السويفي (دوت الخليج).

6- حسن رجب هريدى محمود - حسن هريدي (أخبار اليوم).

7- حماد سعيد معتمد صالح - حماد سعيد الرمحي (الدستور).

8- حنان محمد محمود عبدالله - حنان الليموني (الغد).

9- خالد حسين محمد عبدالعزيز - خالد حسين (الوطن).

10- صديق محمد نجيب عيسوي - صديق العيسوي (التحرير).

11- صلاح ثابت أحمد نور الدين - صلاح النصيري (دار المعارف).

12- عاطف مكرم غطاس ميخائيل - عاطف مكرم (الجمهورية).

13- على محمد على زرزور - على زرزور (العربي).

14- محمد حسن السيد عبدالساتر - محمد المعبدي (أ.ش.أ).

15- محمد سليمان محمد مصطفى فايد - محمد سليمان فايد (الكرامة).

16- مساعد أحمد على عبدالرحيم الليثي - مساعد الليثي (حر).