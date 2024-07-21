نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحفي مساعد الليثي: نسعى إلى زيادة موارد صندوق تكافل "الصحفيين" دون إضافة أعباء مالية على أعضائه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الصحفي مساعد الليثي المرشح لعضوية مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي بنقابة الصحفيين، عن قائمة “معًا لتكافل حقيقي”، إن القائمة الموحّدة توافقت على خوض انتخابات مجلس إدارة صندوق التكافل في 28 يوليو الجاري، انطلاقًا من حرصها على خدمة الزملاء، وتحقيق تكافل حقيقي يدعم الجمعية العمومية لصندوق التكافل، صحيًا، وتعليميًا، واجتماعيًا.

وقال في تصريحات صحفية، إن القائمة تضم جميع التنوعات الفكرية، الساعية إلى خدمة الزملاء دون أي تحزّب، وذلك من خلال السعي لتنفيذ البنود الآتية في البرنامج الموحّد، الذي يشمل الآتي:

زيادة موارد الصندوق، دون إضافة أعباء مالية على أعضائه؛ بهدف مضاعفة الميزة التكافلية وذلك عبر الآتي:

إقامة منافذ بيع وسلع مُعمّرة وتموتينية، تؤول أرباحها للصندوق. إقامة حفلات بمبلغ مالي على مسرح النقابة. عقد اتفاقية مع البنوك لأموال المسؤولية الاجتماعية. رفع قيمة القروض التي تُمنح من الصندوق بضمان الاشتراك، إلى 90%، بدلًا من نسبة الـ70% المُقررة حاليًا. السعي إلى إيجاد إطار لتقديم قروض للزملاء أعضاء الصندوق، بضمان البدل، مشابهة لما تمنح البنوك، ولكن بنِسب أقل في الفائدة، وعلى نحو أسرع. إقامة معارض لمستلزمات المدارس. تنظيم رحلات حج عمرة بقرض مُيسّر، يُسدد خلال سنتين. تدعيم الروابط الاجتماعية بين أعضاء صندوق التكافل عبر المشاركة في مناسباتهم والمساهمة في دعم مالي للفئات المستحقة.

تقديم الرعاية الاجتماعية، والصحية، والتعليمية للأعضاءالمشتركين في الصندوق أو لأسرهم وفقًا قاعدة بيانات للفئات العمرية، ولأصحاب الأمراض المزمنة، ولحالات الطوارئ الأخرى.

السعي إلى تنفيذ استثمارات جديدة تضاعف أرباح الصندوق، عبر الاستثمار العقاري الآمن، في إطار نسبة الـ25% المُخصصة للاستثمار الآمن من رأس مال الصندوق.

وكانت قد أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات صندوق تكافل الصحفيين الكشوف النهائية للمرشحين على عضوية مجلس إدارة صندوق التكافل، وذلك بعد غلق باب الطعون والتنازلات، على أن تجرى الانتخابات يوم الاحد الموافق 28-7-2024 بمبنى النقابة.

وبلغ عدد المرشحين (16) زميل/ة حسب الترتيب الأبجدي وهم:

1- أحمد محمد أحمد عبادي - أحمد عبادي (الأهرام).

2- بدوي طه محمد بدوي - بدوي طه (الأهرام).

3- حسام الدين محمد على الكاشف - حسام الكاشف (أخبار اليوم).

4- حسام عبد القادر عبدالباقي حفني - حسام حفني (الأنباء الدولية).

5- حسام عبد المنجى جلال محمد السويفي - حسام السويفي (دوت الخليج).

6- حسن رجب هريدى محمود - حسن هريدي (أخبار اليوم).

7- حماد سعيد معتمد صالح - حماد سعيد الرمحي (الدستور).

8- حنان محمد محمود عبدالله - حنان الليموني (الغد).

9- خالد حسين محمد عبدالعزيز - خالد حسين (الوطن).

10- صديق محمد نجيب عيسوي - صديق العيسوي (التحرير).

11- صلاح ثابت أحمد نور الدين - صلاح النصيري (دار المعارف).

12- عاطف مكرم غطاس ميخائيل - عاطف مكرم (الجمهورية).

13- على محمد على زرزور - على زرزور (العربي).

14- محمد حسن السيد عبدالساتر - محمد المعبدي (أ.ش.أ).

15- محمد سليمان محمد مصطفى فايد - محمد سليمان فايد (الكرامة).

16- مساعد أحمد على عبدالرحيم الليثي - مساعد الليثي (حر).