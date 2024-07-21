نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يستقبل سفير جمهورية باكستان لبحث أوجه التعاون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إستقبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة السفير ساجد بلال سفير جمهورية باكستان لبحث أوجه التعاون المشترك وذلك بحضور هند عبدالحليم نائب المحافظ.

وخلال اللقاء حرص محافظ الجيزة على الترحيب بالسفير والوفد المرافق له.

و ناقش الطرفان عدد من ملفات العمل بقطاعات الصناعة والتجارة وتحسين البيئة والسياحة وخدمة المجتمع مبدين توافق البلدين ورغبة الحكومتين والشعبين على تعزيز أواصر الصداقة والشراكة فيما بينهما.

من جانبه أعرب سفير باكستان عن سعادته لحفاوة الإستقبال معربا عن طموحه لترجمة ذلك التوافق إلى بروتوكولات وبرامج تعاون فى أقرب فرصة لرفع مستوى العمل مع جمهورية مصر العربية بمختلف القطاعات.

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