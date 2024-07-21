القائمة الموحّدة لخوض انتخابات صندوق تكافل "الصحفيين" تجتمع مع خبير اقتصادي

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أحمد جودة - القاهرة - اجتمعت القائمة الموحّدة “معًا من أجل تكافل حقيقي”، لخوض انتخابات مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي بنقابة الصحفيين، اليوم، مع الخبير الاقتصادي الدكتور كريم عبدالعزيز مدير صناديق استثمار البنك الأهلي السابق، المتخصص في إدارة صناديق الاستثمار، وصاحب خبرة 16 عام بشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار، أحد أذرع البنك الأهلي الاستثمارية.

جاء ذلك في ضوء سعي القائمة الموحّدة، لوضع تصور علمي دقيق مبني على رؤية اقتصادية، تعتمد بالدرجة الأولى على أراء ودراسات كبار الخبراء الاقتصاديين المتخصصين في إدارة الصناديق.

وتناول الاجتماع، مناقشة كل طرق الاستثمار الآمنة، التي يمكن أن تعظم من أرباح الصندوق السنوية، مما يؤدي إلى زيادة الميزة التكافلية التي يحصل عليها كل زميل، بعد الوصول لسن المعاش.

وتم الاتفاق مع الخبير الاقتصادي المتخصص في إدارة الصناديق، على تقديم دراسة اقتصادية دقيقة مبنية على معطيات السوق وفي ضوء بيانات ورأس مال الصندوق وما تسمح به اللائحة الداخلية، وما يستجد من تعديلات مقترحه يمكن تقديمها للحصول على موافقة الهيئة عليها، وذلك بعد إنتهاء انتخابات الصندوق، وتشكيل مجلس إدارة يستطيع العمل بشكل رسمي، لطرح كل ذلك على الجمعية العمومية صاحبة القرار، بما يعود بالنفع على جميع أعضائها مستقبلًا.

وناقش الاجتماع، إمكانية تأسيس صندوق مواجهة الأزمات والطوارئ، والذي يقدم الدعم لأعضاء الجمعية العمومية في ملفات: الصحة، والتعليم، والأزمات الطارئة التي قد تواجه الزملاء، على أن يتم تمويل الصندوق بعيدًا عن اشتراكات الزملاء، وبعيدًا عن أرباح صندوق التكافل، من خلال بند المسؤولية المجتمعية لدى البنوك والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية، ليصبح لصندوق التكافل دورًا في رعاية أعضائه، صحيًا واجتماعيًا، إلى جانب دعم بعض الأنشطة الغائبة عن الصندوق خلال السنوات الماضية، وتصب في صالح أعضائه.

ووعدت القائمة الموحّدة، أعضاء الجمعية العمومية لصندوق التكافل الاجتماعي بنقابة الصحفيين، بمزيد من الاجتماعات مع كِبار الاقتصاديين في مصر خلال الفترة المقبلة، بهدف تعظيم الاستفادة القُصوى من أموال الصندوق، بما يعود بالنفع على جميع أعضائه.