كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة تنظم ورشة عمل تدريبية حول علاج الآلام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 21 يوليو 2024 04:28 مساءً - في اطار النشاط العلمي الكبير لجامعة الأزهر بقيادة فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام علي قطاع المستشفيات الجامعية، والذي تحرص عليه دائما كونها منارة علمية يقصدها القاصي والداني في جميع المجالات العلمية؛ نظمت كلية طب بنين بالقاهرة ورشة عمل تدريبية بقسم الروماتيزم والتأهيل بمستشفى الحسين الجامعي لتدريب الأطباء على استخدام جهاز السونار في علاج الآلام الروماتيزمية بالتعاون المشترك بين قسمي الروماتيزم والتأهيل برئاسة الدكتور خالد عبد المعز، رئيس القسم، وقسم التخدير وعلاج الألم برئاسة الدكتور محمد حشيش، رئيس القسم.

وأكد الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب، حرص الكلية على عقد وتنظيم اللقاءات العلمية وورش العمل التدريبية بهدف تبادل الخبرات والتعليم الطبي المستمر، مشيرًا إلى أن ورشة العمل التدريبية حاضر خلالها الدكتور محمد حمادة، أستاذ التخدير وعلاج الألم، والدكتور هاني علي، أستاذ مساعد الروماتيزم والتأهيل، والدكتور إبراهيم فوزي، مدرس الروماتيزم والتأهيل.

واضاف أبو الغيط بأن ورشة العمل التدريبية شارك فيها مجموعة من الأطباء من جامعة الأزهر والجامعات المصرية، إضافة إلى مشاركة أطباء وزارة الصحة ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة، لافتا إلى أن ورشة العمل التدريبية تضمنت محاضرات نظرية إضافة إلى تطبيق وممارسة عملية لحقن المفاصل والأعصاب والأنسجة الرخوة باستخدام جهاز السونار بدقة متناهية.

ووعد عميد كلية الطب بالتوسع في تنظيم وعقد ورش العمل التدريبية بهدف تعظيم الاستفادة بين شباب الأطباء وبعضهم البعض.

ووجه عميد الكلية الشكر والتقدير لرئيسي قسم الروماتيزم والتخدير؛ لجهوهما المخلصة ونشاطهم العلمي في سبيل النهوض والارتقاء بأقسامهم.

جاء ذلك بحضور ومشاركة أساتذة الروماتيزم والتخدير بالكلية.