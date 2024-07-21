القاهرة الإخبارية: بايدن تلقى إحاطة بتفاصيل الضربة الإسرائيلية على اليمن

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 21 يوليو 2024 04:29 مساءً - قال رامي جبر مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من العاصمة الأمريكية واشنطن، إنّه جرى إحاطة الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن في مقر عزله بمنزله بسبب إصابته في فيروس كورونا بالضربة التي نفذتها إسرائيل ضد الحوثيين في اليوم.
وأضاف "جبر"، في مداخلة عبر "جولة المراسلين"، التي يقدمها الإعلامي حساني بشير، على قناة "القاهرة الإخبارية": "هذه التفاصيل الرسمية المتوفرة حول هذا الشأن، ويبدو أن المسؤولين الأمريكيين لم يدلوا بتصريحات كثيرة، ولكن ما تؤكده وسائل إعلام أمريكية أنّ الولايات المتحدة غير مشاركة في هذا الضربة".
وتابع: "وبالتالي، فإن هذه الضربة إسرائيلية خالصة كما قال أحد المسؤولين الإسرائيليين، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه فيما يخص التنسيق، هل هناك تنسيق بين إسرائيل والولايات المتحدة بشـأن هذه الضربة؟ لم يتضح أبدا هذا الأمر بعد ولم يتضح مستوى التنسيق بين إسرائيل وأمريكا في هذا الصدد، ولكن ما ورد على وسائل الإعلام الأمريكية وجود اتصالات، فهناك اتصال جرى قبل يوم من هذه الضربة بيين جالانت ونظيره الأمريكي، أخبره فيه بأن إسرائيل سترد على الهجوم الذي نفذه الحوثيون في إسرائيل وأدى إلى مقتل مواطن إسرائيلي".