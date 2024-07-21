تابع لحظة بلحظة الحدث الأبرز في مهرجان العلمين.. إطلاق شارع الخدمة الصحية والقوافل الطبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 21 يوليو 2024 04:29 مساءً - أعلن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، عن تواجد وزارة الصحة بمهرجان العلمين من خلال تقديم كل الخدمات الصحية من شارع الخدمات الصحية ولحين انتهاء المهرجان، لكل رواد المهرجان.

تفاصيل إطلاق شارع الخدمة الصحية والقوافل الطبية بمدينة العلمين.