جولة لنخبة من الأطباء في مدينة العلمين الجديدة على هامش مؤتمر إطلاق شارع الخدمة الصحية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 21 يوليو 2024 04:29 مساءً - تجري نخبة من الأطباء جولة في مدينة العلمين الجديدة على هامش مؤتمر إطلاق منطقة الخدمة الصحية الأحد 21/يوليو/2024.

نظمت نخبة من الأطباء والأطقم الطبية من وزارة الصحة المصرية رحلة إلى مدينة العلمين الجديدة، حيث قاموا بجولة في المدينة على هامش مؤتمر إطلاق منطقة الخدمة الصحية بالعلمين.

وتهدف منطقة الخدمة الصحية إلى تقديم أحدث التقنيات والإمكانيات الصحية لخدمة سكان الساحل الشمالي ومطروح والمحافظات القريبة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

ويشهد مهرجان العلمين الجديدة مجموعة متنوعة من الفعاليات الترفيهية والرياضية والثقافية، مثل بطولات دولية للبادل والكرة الشاطئية، وعروض الأزياء، وحفلات موسيقية لنجوم الوطن العربي.

وتمكن مهرجان العلمين، خلال نسختيه الأولى والثانية، إلى تعزيز مكانة مدينة العلمين الجديدة كوجهة سياحية عالمية، وتقديم تجربة متكاملة للزوار تجمع بين الترفيه والثقافة والصحة، بالإضافة إلى دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.