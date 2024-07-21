وزير الأوقاف يستقبل رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي لتنسيق الدورات التثقيفية بأكاديمية الأوقاف الدولية للسادة منسوبي اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي.

ووجه الدكتور عمرو الليثي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتهنئة للدكتور الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف لتوليته حقيبة وزارة الأوقاف، ولما توليه الدولة المصرية ممثلة في وزارة الأوقاف من اهتمام بالغ بالدورات التي تتم بالتعاون بين وزارة الأوقاف واتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي بأكاديمية الأوقاف الدولية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف واتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي والتنسيق لعقد الدورة القادمة خلال أغسطس القادم بالتزامن مع انعقاد المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت عنوان: "دور المرأة في بناء الوعي.. واعظات الأوقاف نموذجًا".