نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الأعلى للإعلام” يهنئ الإعلاميين بعيد التليفزيون المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنّأ الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الإعلاميين المصريين، بمناسبة عيد التلفزيون المصري، والذي جاء مع انطلاق البث الأول للإرسال التليفزيوني في مصر في 21 يوليو عام 1960.

وقال رئيس المجلس: “إن التليفزيون المصري منذ نشأته لعب دورًا كبيرصا في المحيط العربي وكان مواكبًا لجميع الأحداث التي شهدتها المنطقة، كما لعب التليفزيون المصري دورًا وطنيصا في تشكيل الوعي لدى أبناء الشعب المصري، وقاد أبنائه حركة التنوير والفكر مشكلًا وجدان الشعب المصري”.

وأكد رئيس المجلس إلى أن الإعلام المصري كان ولا زال يلعب دورًا توعويًا كبيرًا، في مواجهة الشائعات والأكاذيب التي تستهدف الدولة المصرية، وكان دائمًا سندًا وظهيرًا للدولة في أشد التحديات، ودافع عنها واستطاع أن يواجه الجماعات الإرهابية، بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة.