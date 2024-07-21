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رئيس “الأعلى للإعلام” يهنئ الرئيس بالذكرى الـ72 لثورة 23 يوليو

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أحمد جودة - القاهرة - هنّأ الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول الذكرى الـ72 لثورة 23 يوليو.

وقال: “يسعدني أن أتقدم إليكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس والعاملين، بأصدق التهاني وأطيب التمنيات، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة على سيادتكم بموفور الصحة وعلى مصر بالأمن والأمان”.

وأضاف أن ذكرى ثورة 23 يوليو تؤكد العلاقة الراسخة والقوية، بين الشعب المصري وقواته المسلحة؛ حيث كانت الثورة تحركًا وطنيًا مصريًا خالصًا، حمل لواءه القوات المسلحة لتعيد لمصر حريتها وعزتها.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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