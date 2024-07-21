رئيس كهرباء الدلتا: حالة من الرضا بين الأهالى بعد وقف خطة أحمال الكهرباء

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 21 يوليو 2024 07:29 مساءً - علق المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع تحكم كهرباء الدلتا، على جهود الحكومة بتخفيف الأحمال الكهربائية، والاستعدادات لهذه الخطة.

وقال خلال مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، إن حالة من الرضا بين أهالى الدلتا بعد وقف خطة أحمال الكهرباء، بعد الإعلان عن وقف خطة تخفيف الأحمال اعتبارًا من اليوم الأحد، وحتى منتصف سبتمبر المقبل.

وأضاف أن صحاب المشروعات الصغيرة والمواطنين في المنازل تضرروا من تخفيف الأحمال الفترة الماضية؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتأثير على الأجهزة الكهربائية.

ووعد بألا يشعر المواطنون بأي انقطاعات للكهرباء في الفترة المقبلة، منوهًا أن هناك حالة واحدة يمكن أن تؤدي لانقطاع التيار وهي «الأعطال الطارئة».

وأوضح، أن المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء، وجه بأن تكون فرق الصيانة جاهزة ومنتشرة في مختلف الأماكن، وقريبة من المواقع المختلفة، للتعامل مع أي عطل طارئ.

وأشار إلى حرص القطاع على الاستجابة السريعة وسرعة التعامل مع أي عطل، من خلال الفرق المنتشرة، حرصًا على مصالح المواطنين.