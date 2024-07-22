رئيس الوزراء يلتقي رئيس جمهورية جُزر القُمر

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 يوليو 2024 11:29 صباحاً - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، على هامش مشاركته، نيابة عن فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في أعمال الدورة السادسة لـ"اجتماع منتصف العام التنسيقي للاتحاد الأفريقي"، التي انطلقت أمس في "أكرا" عاصمة غانا، السيد/ غزالي عثماني، رئيس جمهورية جزر القُمر، لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور السيد/ أمبيه محمد، وزير خارجية جزر القُمر.

وفي مستهل الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لرئيس جزر القُمر ونشاطه المُكثّف على المستويين الإقليمي والدولي، لاسيما خلال رئاسته للاتحاد الأفريقي، وما بذله من جهود حثيثة من أجل العمل على معالجة الكثير من القضايا المهمة، مشيرًا في هذا الصدد إلى مشاركة "عثماني" في الوفد الأفريقي الذي زار روسيا وأوكرانيا لدعم تسوية الحرب القائمة بين البلدين.

وفي غضون ذلك، نقل الدكتور مصطفى مدبولي تحيات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لرئيس جمهورية جزر القُمر، مؤكدًا اعتزاز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأواصر الأخوة التي تربط البلدين، لا سيما في ظل توجيهات فخامته بأهمية العمل على تعزيز التعاون مع جزر القُمر، بما يحقق آمال ويلبي تطلعات شعبي البلدين.

وأعرب رئيس الوزراء عن أن مصر تفخر بدراسة قيادات دولة جزر القمر في جامعاتها، مؤكدًا استمرار الحكومة المصرية في تقديم الدعم في هذا الصدد، كما أعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون بين مصر وجزر القُمر عبر تشجيع مشاركة المزيد من الشركات المصرية في المشروعات التي تنفذها حكومة جزر القُمر، مشيرًا إلى أنه سيحرص على أن يتابع بنفسه مشروعات الشركات المصرية هناك، وأنه سيتواصل معها لتذليل أي عقبات أو صعاب تحول دون تطوير التعاون بين الجانبين.

وخلال اللقاء، أعرب السيد/ غزالي عثماني، رئيس جمهورية جزر القُمر، عن خالص تحياته للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. وطلب نقل تحياته إلى فخامته.

وأشار "عثماني" إلى تقديره لدعم مصر لجزر القُمر عبر قيامها بتوفير الدورات التدريبية اللازمة للكوادر البشرية في بلاده وإمدادها بالخبراء المصريين العاملين في المجالات المختلفة، بما أسهم في تحقيق التنمية المستدامة، قائلًا إن مصر لها دور مهم كذلك في تلقي قيادات جزر القُمر تعليمهم بها، كما أن مصر هي أول دولة تفتح مركزًا للغسيل الكلوي في بلاده.

وتطرق رئيس الجمهورية إلى أن هناك الكثير من الشركات المصرية العاملة في جزر القُمر في المجالات المختلفة من بينها البناء والتشييد والبنية التحتية، مُعربًا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون بين البلدين في ضوء العلاقات التاريخية الممتدة بينهما.

وأعرب عن تطلعه لزيارة مصر ومقابلة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أنه وجّه وزير خارجية بلاده لتنسيق الزيارة في أسرع وقت.

من جهته، أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لقيام رئيس جمهورية جزر القُمر بزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة، مشيراً إلى أنه سيتم متابعة الموعد وكافة الترتيبات الخاصة بالزيارة خلال الفترة المقبلة.