نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر بالتعليم يكشف أخر تفاصيل تصحيح مواد الثانوي العامة.. وموعد ظهور النتيجة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستكمل كنترولات تصحيح وتقدير مواد الثانوية العامة 2024، أعمالها، على قدم وساق، حيث انتهت كنترولات الثانوية العامة، تصحيح عدد من المواد الامتحانية وهي ( التربية الدينية_ التربية الوطنية _ الاقتصاد _ الإحصاء_ اللغة العربية_ الفيزياء_ التاريخ_ الجغرافيا _ اللغة الأجنبية الأولي_ اللغة الأجنبية الثانية ).

وقالت مصادر مسئولة بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إن كنترولات التصحيح قد انتهت اليوم الإثنين، من تصحيح مادتي الكيمياء والجغرافيا.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة، أن أعمال التصحيح لازالت مستمرة للمواد التالية( علم النفس والاجتماع _ الفلسفة والمنطق_ الاستاتيكا_ الديناميكا_ التفاضل والتكامل _ الجبر والهندسة الفراغية_ الجيولوجيا ـ الاحياء).

وتوقعت المصادر، أن من الممكن أن يتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024، نهاية الشهر الحالي أو الأسبوع الأول من شهر أغسطس.

واختتم طلاب الثانوية العامة ماراثون الامتحانات أول أمس السبت، حيث أدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (الرياضيات)، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، الامتحان فى مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) بإجمالي عدد (99905) طالب وطالبة، وذلك أمام عدد (1838) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

