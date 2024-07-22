نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج دبلوم التلمذة الصناعية 2023-2024: نسب نجاح عالية وارتقاء بمنظومة التدريب الفني في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن اعتماد نتائج دبلوم التلمذة الصناعية للعام الدراسي 2023-2024.

وجاءت نتائج الدبلوم هذا العام مُبشرة، حيث بلغت نسبة النجاح الإجمالية 90%، مع نسبة نجاح عامة لمراكز التدريب التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني وصلت إلى 89.7%.

تفاصيل النتائج والنسب

تمكنت المحطات التدريبية التابعة للشركات الصناعية التي تشرف عليها المصلحة من تحقيق نسبة نجاح بلغت 90.8%.

بالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد نتائج امتحانات الدبلوم الفني «فوق المتوسط» لطلبة مركز التكنولوجيا المتميز للدور الأول للعام التدريبي 2023-2024.

وقد سجلت نسبة النجاح الإجمالية للدبلوم الفني «فوق المتوسط» 81.6%، مع تفاصيل نسب النجاح في التخصصات المختلفة على النحو التالي:

- الميكاترونكس: 82.5%

- المصاعد: 80%

- الجلود: 75%

الارتقاء بمنظومة التدريب الفني

وأكد الوزير أن هذه النتائج تعكس الدور الحيوي الذي تلعبه مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني في تحسين منظومة التدريب الفني والمهني.

وتهدف الوزارة من خلال هذه الجهود إلى تحقيق التوازن بين مخرجات التعليم واحتياجات الصناعة الوطنية من العمالة المؤهلة.

تأتي هذه المبادرات ضمن خطة الوزارة للنهوض بالصناعة المصرية وتعزيز دورها كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية.

يشار إلى أن مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني تمتلك 41 مركزًا في 17 محافظة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى معهد إعداد الكوادر ومركز التكنولوجيا المتميز.

تصنيف المناطق التدريبية

وفيما يخص ترتيب المناطق التدريبية على مستوى المصلحة، فقد جاءت منطقة جنوب الصعيد في المركز الأول بنسبة نجاح 97.5%. وجاءت الإدارة العامة لمركز الأميرية التجريبي في المركز الثاني بنسبة 96.9%.

فيما حصلت منطقة غرب الإسكندرية على المركز الثالث بنسبة نجاح 95.7%.

وتلتها منطقة شرق الإسكندرية في المركز الرابع بنسبة 94.9%، ومنطقة شمال القاهرة في المركز الخامس بنسبة 94.8%. وجاءت منطقة جنوب القاهرة في المركز السادس بنسبة 86.7%، ثم منطقة شمال الصعيد في المركز السابع بنسبة 86.2%.

تلتها منطقة الوجه البحري بنسبة نجاح 86.1%، ومنطقة الجيزة بنسبة 85.3%، وأخيرًا منطقة القناة والعاشر بنسبة نجاح 81.8%.