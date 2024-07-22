نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا أعمال التطوير والرصف بطريق طراد النيل بأوسيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد ابراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن ويرافقه النائب أسامة الأشموني عضو مجلس النواب أعمال الرصف والتطوير بطريق طراد النيل والذي يعتبر من الطرق الحيوية التي تساهم في تسهيل حركة المرور وتحقيق السيولة المرورية.

جاء ذلك في أطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بالمتابعة الميدانية لمشروعات الرصف والتطوير الجاري تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات والمعوقات لاتخاذ الاجراءات اللازمة لحلها.

وشدد نائب محافظ الجيزة، على تكثيف الأعمال للإنتهاء من مشروع الرصف في أسرع وقت.

واختتم الشهابي، جولته الميدانية بزيارة قرية سقيل لمتابعة الحالة العامة للنظافة والأشغالات داخل القرية وتفقد طريق ترعة السواحل سيرا علي الأقدام مشددا برفع تجمعات القمامة والأشغالات أول بأول.

كما تفقد نائب محافظ الجيزة، الوحدة الصحية لقرية سقيل لمتابعة انتظام سير العمل بها وتوافر الأطقم الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

كما تحدث نائب محافظ الجيزة، مع الأطقم الطبية للوقوف علي أحتياجهم لأي دعم للوصول إلي أعلى مستوى مشددا على توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضي المترددين.

رافق نائب المحافظ خلال جولته، فرج عبد العاطي، رئيس مركز أوسيم ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق والشركات المنفذة للأعمال.

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