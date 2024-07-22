نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2024 وزيادات المعاشات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التأمينات الاجتماعية عن موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2024، مشيرة إلى أنها ستبدأ في الموعد المحدد دون أي تغيير.

سيتم صرف المعاشات اعتبارًا من يوم الخميس، الأول من أغسطس 2024.

كما حددت الوزارة أماكن صرف المعاشات عبر العديد من المنافذ، بما في ذلك:

- البنوك التابعة للدولة

- بنك ناصر الاجتماعي

- البريد المصري

- المحافظ الإلكترونية

حقيقة وجود زيادة في المعاشات

بالنسبة للأنباء المتداولة حول وجود زيادة جديدة في المعاشات لهذا الشهر، أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه لا توجد زيادة جديدة في المعاشات لشهر أغسطس.

سيتم صرف المعاشات بالزيادة السابقة التي تم تطبيقها منذ مارس 2024، والتي تبلغ 15%.

كيفية الاستعلام عن المعاشات إلكترونيًا

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن قيمتها والمعلومات الأخرى عبر الإنترنت باتباع الخطوات التالية:

1. تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التأمينات الاجتماعية.

2. النقر على خيار صاحب المعاش من بين الخيارات المتاحة.

3. الضغط على الخدمات التأمينية.

4. اختيار استعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

5. إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب المعاش والنقر على استعلام.

6. ستظهر لك كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمعاش، بما في ذلك قيمته وموعد الصرف.

أماكن صرف معاشات شهر أغسطس 2024

يمكن صرف معاشات شهر أغسطس 2024 من الأماكن التالية:

- ماكينات الصراف الآلي (ATM)

- خدمات فوري

- هيئة البريد المصري

تسعى وزارة التأمينات الاجتماعية لتوفير طرق مريحة وسهلة لصرف المعاشات لضمان وصولها إلى أصحابها في الوقت المحدد.