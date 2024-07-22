نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يلتقي أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد أبو هاشم عضو مجمع البحوث الإسلامية وأستاذ الحديث بجامعة الأزهر وأمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب.

وهنأ الدكتور محمد أبو هاشم عضو مجمع البحوث الإسلامية وأستاذ الحديث بجامعة الأزهر وأمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب الدكتور أسامة الأزهري على توليه حقيبة وزارة الأوقاف، وثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في فضيلته وزيرًا للأوقاف.

وناقش وزير الأوقاف والدكتور محمد أبو هاشم عضو مجمع البحوث الإسلامية وأستاذ الحديث بجامعة الأزهر وأمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب سبل التعاون المشترك والنهوض والارتقاء بالمساجد الكبرى عامة ومساجد آل البيت خاصة، من خلال تكثيف الندوات والقوافل المركزية بها، لمكانتها الروحية والتاريخية.