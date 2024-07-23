وزارة العمل: 222 مليون و200 ألف جنيه أنفقها صندوق تمويل التدريب والتأهيل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 يوليو 2024 10:28 صباحاً - جبران :دعم خطط التدريب..وتأهيل الشباب لسوق العمل على رأس أولويات" الجمهورية الجديدة،

قالت وزارة العمل في بيان لها اليوم الثلاثاء ، أن إجمالي ما أنفقه صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة منذ تأسيسه عام 2003،وحتى يونيو 2024 ، بلغ 222 مليوناً و 200 ألف جنيه، وذلك على منظومة "التدريب والتأهيل"، وأن "الصندوق" مُستمر في دوره الإستراتيجي كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية للمشاركة في خطط تأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل،من خلال مراكز التدريب، وكافة البرامج والأنشطة التدريبية الأخرى،و بالتعاون مع شركاء العمل التنمية لتوفير الإمكانيات اللازمة لأنشطة تدريب وتأهيل الشباب على المِهن المُستقبلية..جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة "الصندوق" برئاسة وزير العمل محمد جبران،و الذي إنعقد بمقر الوزارة، لمناقشة بعض الملفات التي تخص "الصندوق" ونشاطه.

وناقش مجلس الإدارة جدول الأعمال الذي تضمن الأوضاع المالية للصندوق ،والتقرير المُعد للعرض على "المجلس" واستخدامات أموال الصندوق خلال السنة المالية 2023/ 2024، وموقف الأنشطة التي يزاولها، والأنشطة التدريبية التي يتم تنفيذها ..وأكد وزير العمل محمد جبران على أهمية الدور الذي يقوم به صندوق دعم التدريب والتأهيل في تطوير مراكز التدريب وتأهيل الشباب للمهن المطلوبة في سوق العمل ،موضحاً أن التدريب المهني على رأس أولويات الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة..