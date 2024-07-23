مشروع تحويل السيارة الفولكس من بنزين الى كهرباء يفوز بالمركز الأول...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 يوليو 2024 10:28 صباحاً - استطاع طلاب قسم تكنولوجيا سيارات الجرارات بكلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان، أن يحصدوا المركز الأول في معرض الابتكارات التى نظمته أسرة من اجل مصر من خلال مشروع تحويل السيارة الفولكس من بنزين الى كهرباء، وجاءت فكرة تحويل السيارة من بنزين الى كهرباء كخطوة نحو المساهمة في الحفاظ على البيئة وتقليل انبعاثات الكربون.

ويعتمد المشروع على استبدال محرك البنزين بمحرك كهربي عالي الكفاءة مع إضافة بطاريات ليثيوم أيون لتوفير الطاقة اللازمة، ويشمل العمل ايضا تعديل نظام التبريد والأسلاك الكهربية لكي تناسب المواصفات الجديدة.

وتم اختيار هذا المشروع لزيادة الوعي بأهمية الطاقة النظيفة وتشجيع استخدام السيارات الكهربية .

شارك في هذا المشروع يوسف رايق، مختار محمد، عادل صلاح، كريم محمد، منى حمد، نعمت مصطفى، محمد إبراهيم، مصطفى مجدي، يوسف همام، يوسف محمد، محمود محمد أحمد، محمد نصر، نوران خالد، تسنيم خالد، ملاك سامي، محمد أسعد، محمد ناصر، محمد فرج، ياسمين أحمد، حسام أحمد، عصام سعد، عبدالرحمن محمود، عبدالرحمن مصطفى، محمود بدوي، محمد عاطف، أحمد محمد إبراهيم، ولاء محمد، خلود حسين، أسماء مجدي، هاجر محمود،عمرو أحمد، يوسف عصام، محمد أحمد علي، مصطفى حسين، إيناس عبدالله، حسن محمود، منة الله محمد، هاجر رمضان، أحمد ممدوح، محمود محمد، بلال حسن، فاطمة مرزوق، محمود أحمد محمود، محمد نادر، أيمن محمد، سارة سيد، دعاء محمد، وفاء أشرف، محمد أحمد محمود، ناصر عبدالشكور، تحت إشراف الدكتور خالد عبد الواحد مدرس بقسم تكنولوجيا السيارات)، دكتور ياسر فتوح، مدرس بقسم تكنولوجيا السيارات، اسماعيل عبدالرحمن (مشرف خارجي وباحث دكتوراه.