القاهرة الإخبارية: الاحتلال ينفذ أكبر عملية برية منذ اندلاع العدوان على غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 يوليو 2024 11:30 صباحاً - قال يوسف أبو كويك، مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس، إن الوضع متوتر في المدينة التي تشهد منذ صباح أمس عملية عسكرية برية، تقول الصحافة الإسرائيلية إنها قد تكون أكبر العمليات البرية من المرحلة الثالثة التي أقرها جيش الاحتلال.

أضاف مراسل القاهرة الإخبارية، أنه لا زال جيش الاحتلال الإسرائيلي بمنطقة عبسان الكبيرة والصغيرة والمنطقة الشمالية من مدينة خان يونس وتحديدا منطقة القرارة، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال أمام تغيرات ميدانية تعيشها هذه المدينة مع اجتزاء الاحتلال الإسرائيلي جزء من المنطقة الآمنة في المنطقة الغربية لشارع صلاح الدين.

وتابع أنه صباح اليوم جرى انتشال عدد من الشهداء من خان يونس وتحديدا المناطق الشرقية، خاصة أن هناك من تركوا بالأمس ولم تتمكن طواقم الإسعاف أو الدفاع المدني من انتشال الشهداء.