نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية دور ثان للعام الدراسى 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، موعد انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية دور ثان للعام الدراسى 2024، موضحة أنها سوف تنطلق 3 أغسطس المقبل، ويتم عقد الامتحانات وفق الجداول المعلنه من قبل الوزارة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعداد طلاب الدبلومات الفنية الذين يؤدون امتحانات الدور الثانى والمقرر أن تبدأ 3 أغسطس المقبل، موضحة أن هناك 197 ألف و817 طالب وطالبة يؤدون الامتحانات فى الدور الثانى.

جدير بالذكر اعتمد الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، وذلك بنسبة نجاح ٧٠،٩%.

وأوضح الوزير أن أوائل شهادات الدبلومات الفنية لعام ۲۰۲٤ بلغ ٢٠ طالبة و٦ طلاب، مشيرًا إلى أن نتيجة شهادات الدبلومات الفنية لعام ٢٠٢٤ تتسم بتعدد مسميات الشهادات، حيث يوجد عدد ٢٤ شهادة، وذلك نتيجة تعدد التخصصات (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي) ووجود نظامين للدراسة ٣ سنوات، ٥ سنوات، ووجود أكثر من أسلوب للدراسة (دراسة نظامية ودراسة بنظام التعليم والتدريب المزدوج، ودراسة بنظام الاعداد المهني).

وفى نظام ٥ سنوات حضر عدد (٢١٥٧٧) طالب (٤ شهادات) بنسبة نجاح ٨٩.٩٥ ٪؜، وفى التكنولوجيا التطبيقية نظام ٥ سنوات حضر عدد ٥٢ طالبا (شهادة واحدة) بنسبة نجاح ۹۸،۰۷ ٪؜، وفى نظام ٣ سنوات – عام- حضر عدد ٥٦٧٢٨٧ طالبا، (٤ شهادات) بنسبة نجاح ٦٩،٤٧ ٪؜، وفى نظام ٣ سنوات بالتعليم والتدريب المزدوج حضر عدد ١١٢٥٩ طالبًا (٤ شهادات) بنسبة نجاح ٨١.٤٤ %، وفى نظام ٣ سنوات برامج مطورة وفق منهجية الجدارات حضر عدد ١١٣٨٨٦ طالبا (٤ شهادات) بنسبة نجاح ۸۹.۰۳٪؜، وبالنسبة للتكنولوجيا التطبيقية نظام ٣ سنوات حضر عدد ٣٠١٥ طالب (٤ شهادات) بنسبة نجاح ٨٤.٧٤٪؜، وفى نظام ٣ سنوات إعداد مهني حضر عدد ٦٠١١٠ طلاب (٣ شهادات) بنسبة نجاح ٣٧،٨٤ ٪؜.

كما بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان ٤٥ طالبًا بنظام خمس سنوات بنسبة نجاح ۹۳.۳۳٪؜، بينما بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان ۹۷۳۸ طالبًا بنظام ثلاث سنوات بنسبة نجاح ۸۸.۰۹٪؜.