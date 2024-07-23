نقيب الإعلاميين: ثورة 23 يوليو علامة فارقة في نضال الشعوب من أجل الحرية والاستقلال

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أحمد جودة - القاهرة - تقدّم النائب الدكتورة طارق سعدة نقيب الإعلاميين، وعضو مجلس الشيوخ، بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، والفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، والضباط، والجنود من أبناء القوات المسلحة والشرطة المدنية، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين على قيام ثورة 23 يوليو.

وقال في بيان له، إن هذه الثورة "البيضاء" غيّرت مجرى تاريخ مصر الحديث، ومُنطلقًا لكل الثورات، وحركات التحرر الإقليمية والعالمية.

وأضاف أن ذكرى ثورة 23 يوليو تأتي ومصر تحقق طفرة غير مسبوقة من الإنجازات في العديد من المجالات، الاقتصادية، والاجتماعية، والتنموية، والرياضية، من أجل أن تنال مصر وضعها الطبيعي بين الأمم.

وأكد نقيب الإعلاميين أن ثورة الثالث والعشرين من يوليو، ستظلْ علامة فارقة في نضال الشعوب؛ من أجل الحرية، والاستقلال، وإبراز الدور الوطني، الذي قامت به القوات المسلحة في حماية الإرادة الشعبية، وحق الشعوب أن تنال حريتها واستقلالها.

ودعا نقيب الإعلاميين، جموع الشعب المصري، بالوقوف خلف القيادة السياسية؛ لاستكمال بناء دعائم الجمهورية الجديدة، التي تبني ولا تهدم، وتجمع ولا تفرّق.