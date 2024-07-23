الرئيس الإماراتى ونائباه يهنئون الرئيس السيسى بذكرى ثورة يوليو

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 يوليو 2024 12:31 مساءً - بعث الرئيس الإماراتى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الثلاثاء، أن نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الإماراتي، بعثا ببرقيتي تهنئة مماثلتين، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ببرقيتي تهنئة مماثلتين، إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.