سويسرا تهنئ مصر بثورة 23 يوليو وتؤكد قوة العلاقات بين البلدين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 يوليو 2024 12:31 مساءً - هنأت سويسرا مصر وشعبها بمناسبة العيد الوطنى الذى يوافق الذكرى الثانية والسبعين لثورة 23 يوليو.

ونقلت سفارة سويسرا بالقاهرة اليوم الثلاثاء، عن السفيرة مايا تيسافى رئيسة إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالخارجية السويسرية، أحر تمنياتها لمصر وشعبها بمناسبة العيد الوطني.

وأكدت السفيرة قوة العلاقات التي تربط بين بلادها ومصر والتي وصلت إلى مرحلة مهمة في عام 2024، مع الاحتفال بالذكرى التسعين لمعاهدة الصداقة بينهما والتى تم توقيعها فى عام 1934.