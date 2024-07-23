خادم الحرمين الشريفين يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 يوليو 2024 12:31 مساءً - أرسل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

وأشاد خادم الحرمين الشريفين - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - بعمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؛ بتلك المناسبة.