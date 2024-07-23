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«التعليم» تعلن نسب نجاح طلاب الثانوية العامة في مادتي اللغة الأجنبية والتاريخ

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 يوليو 2024 01:33 مساءً - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مؤشرات نسب النجاح في امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة 2024  لمادتي اللغة الأجنبية الأولى والتاريخ.

 

وقد بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى ٩٦.٢٥٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة ٩٥٪؜ فأكثر من الدرجة الكلية ٥١٩٤٣ طالبًا وطالبة بنسبة ٧.٥٧٪؜ من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ ٦٨٦٦١٦ طالبًا وطالبة.

 

كما أوضحت الوزارة، أن نسبة النجاح فى امتحان مادة التاريخ بلغت ٩٦.٤٣٪؜ ، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة ٩٥٪؜ فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان ٢٦١٨ طالبًا وطالبة بنسبة ١.٣٩٪؜ من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ ١٨٨٨٥١ طالبًا وطالبة.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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