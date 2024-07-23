أخبار مصرية

وزير الخارجية يبحث مع نظيره السودانى دعم مصر للأشقاء فى السودان

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 يوليو 2024 02:33 مساءً - عقد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطى اليوم الثلاثاء، مباحثات ثنائية مع وزير خارجية السودان حسين عوض، وذلك بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير.

وقال المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة السفير أحمد أبو زيد - عبر حسابه الرسمي على منصة "أكس" اليوم - إن المباحثات تناولت مختلف جوانب العلاقات المصرية-السودانية والدعم المصري للأشقاء في السودان، لمواجهة تحديات الحرب الجارية، وجهود مصر لتسوية الأزمة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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