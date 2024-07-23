وزير الخارجية يبحث مع نظيره السودانى دعم مصر للأشقاء فى السودان

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 يوليو 2024 02:33 مساءً - عقد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطى اليوم الثلاثاء، مباحثات ثنائية مع وزير خارجية السودان حسين عوض، وذلك بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير.

وقال المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة السفير أحمد أبو زيد - عبر حسابه الرسمي على منصة "أكس" اليوم - إن المباحثات تناولت مختلف جوانب العلاقات المصرية-السودانية والدعم المصري للأشقاء في السودان، لمواجهة تحديات الحرب الجارية، وجهود مصر لتسوية الأزمة.