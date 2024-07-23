الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج دورتين لفنيي سكة حديد ونقل نهري

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أحمد جودة - القاهرة - نظمت الكلية العسكرية التكنولوجية حفل تخرج للدورة رقم (4) للفنيين المرشحين للعمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، والدورة رقم (1) للفنيين المرشحين للعمل بالهيئة العامة للنقل النهرى التابعين لوزارة النقل بعد إتمام دورتهم التدريبية.

جاء ذلك في إطار التعاون بين القوات المسلحة ومختلف الوزارات والمؤسسات بالدولة لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية لتعظيم الإستفادة من قدراتهم وفقًا لتخصصاتهم المختلفة.

بدأ الإحتفال بعرض فيلم تسجيلى تناول مراحل إعداد وتأهيل الدارسين بدءًا من إستقبالهم مرورًا بكافة مراحل التدريب المختلفة وفقًا لأحدث النظم المتبعة بالمنشآت التعليمية للقوات المسلحة، أعقبها إستعراض الموقف التدريبى للخريجين

خلال فترة دراستهم بالكلية، وإعلان نتيجة التخرج وتكريم الأوائل تقديرًا لتميزهم.

وألقى اللواء أ ح أكرم صلاح الدين محمود مدير الكلية العسكرية التكنولوجية كلمة هنأ خلالها الخريجين متمنيًا

لهم التوفيق فى حياتهم المهنية، مشيرًا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات اللازمة للكلية لإكساب الدارسين الخبرات العلمية والعملية لآداء مهامهم المستقبلية على أكمل وجه.

وقدم الدكتور محمد حسين عبد العزيز نائب رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر للموارد البشرية الشكر للقوات المسلحة على ما قدمته من جهود فى تدريب وتأهيل العاملين بمختلف قطاعات وزارة النقل وفقًا لأعلى درجات الإنضباط الذاتى والتأهيل العلمى الراقى لمواكبة التطور التكنولوجى المتسارع فى مجال عملهم.

وإختتمت الفعاليات بتفقد عدد من مشاريع التخرج التى أظهرت المستوى العلمى والتدريبى المتميز الذى وصل إليه الخريجين.

حضر الإحتفال اللواء أ ح وليد حمودة عوض مساعد وزير الدفاع وعدد من قادة القوات المسلحة ومسئولى وزارة النقل.