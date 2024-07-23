نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمانة العامَّة لكبار العلماء تطلق «من كنوز الأزهر.. ثورة يوليو في أحضان الأزهر» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار عناية الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب - بإبراز دور شيوخ الأزهر، وأعضاء هيئة_كبار_العلماء، والتعريف بجهودهم في خدمة الوطن، وتبني قضاياه القوميَّة، تطلق الأمانة العامَّة لهيئة كبار العلماء بإشراف الأمين العام للهيئة الأستاذ الدكتور عباس شومان، الملف الرقمي الثاني بعنوان «من كنوز الأزهر.. ثورة يوليو في أحضان الأزهر» بأقلام كبار العلماء، وذلك في إطار مشاركة أمانة هيئة كبار العلماء في احتفالات جمهوريَّة مصر العربيَّة بثورة 23يوليو المجيدة.

ويتناول هذا الملف وثائق تاريخيَّة مهمَّة عن أحداث ثورة يوليو1952م، ومواقف علماء الأزهر منها، وزيارة السيد الرئيس محمد نجيب للجامع الأزهر بناءً على طلب الشيخ محمد الخضر حسين شيخ الجامع الأزهر، ومبايعته رئيسًا للبلاد، وما تلا ذلك من أحداث عايشها الشيخ عبد الرحمن تاج، شيخ الجامع الأزهر، والسادة أعضاء هيئة كبار العلماء.

وقد حفلت مجلة الأزهر بعدد كبير من المقالات والبحوث تأييدًا للثورة، وبيانًا لأهدافها، وتعريفًا بإنجازاتها، حيث كتب الشيخ عبد الرحمن تاج مقالًا بعنوان: «عيد ثورة 23 يوليو»، وكتب الشيخ محمد أحمد عرفة عضو هيئة كبار العلماء، مقالًا بعنوان: «عهدان»، ومقالًا آخر بعنوان: «بماذا نبدأ؟» وكتب الشيخ عبد اللطيف السبكي مقالًا بعنوان: «موقف الثورة من الأزهر»، إضافة إلى عدد من المقالات التي سطرتها أقلام كبار العلماء بالأزهر الشريف.

جدير بالذكر أنَّ هذا هو الملف الإلكتروني الرقمي الثاني الذي تطلقه أمانة الهيئة، حيث كان الملف الأول بعنوان «من كنوز الأزهر..الهجرة النبويَّة بأقلام كبار العلماء».

ويمكنكم الاطلاع على الملف الرقمي وتحميله من خلال الرابط التالي:

https://drive.google.com/file/d/1dJJzZF1y7J4-ru6Hs0xbzgMTP7UJDO8Z/view?usp=sharing