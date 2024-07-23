نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اجراء حكومي لمتابعة الأمن السيبراني بعد الأزمة العالمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمتابعة منظومة الأمن السيبراني والإجراءات الاحترازية الحكومية لتأمين البنية المعلوماتية.

وقد حضر الاجتماع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

خلفية الاجتماع

جاء هذا الاجتماع في ظل الأزمة العالمية التي حدثت يوم الجمعة الماضي، والتي تسببت في أعطال تقنية واسعة النطاق في عدة قطاعات عالمية.

وقد تسببت هذه الأعطال في خسائر ملحوظة في بعض القطاعات، بينما كانت تأثيراتها على مصر محدودة نسبيًا.

أهمية الأمن السيبراني

شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية تعزيز منظومة الأمن السيبراني، مؤكدًا على ضرورة استخلاص الدروس المستفادة من الأزمة العالمية الأخيرة.

وأكد على أهمية متابعة الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان حماية البنية المعلوماتية.

الأزمة

قدم الدكتور عمرو طلعت، خلال الاجتماع، تحليلًا مفصلًا للأزمة التقنية التي حدثت، موضحًا تسلسل الأعطال التي أثرت على العديد من القطاعات مثل البنوك، شركات الطيران، المستشفيات، والخدمات الحكومية في دول مختلفة.

وأكد طلعت أن تأثيرات العطل على مصر كانت محدودة، مشيرًا إلى الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة مثل هذه الأزمات.

الإجراءات الاحترازية

من جانبه، قدم المهندس محمد شمروخ شرحًا تفصيليًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة المصرية لتأمين البنية المعلوماتية الحرجة.

وأوضح أنه تم استحداث منظومة متطورة لمراقبة الهجمات السيبرانية واتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة ضدها.

جهود المركز الوطني للأمن السيبراني

استعرض شمروخ أيضًا مهام المركز الوطني لعمليات الأمن السيبراني، وكذلك المركز الوطني لمتابعة عمليات الشبكة والبنية التحتية للاتصالات.

وقد تم تسليط الضوء على الجهود المستمرة لتحسين الأمن السيبراني في مصر ومواكبة أحدث التطورات التقنية.