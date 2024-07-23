تهنئة السيدة انتصار السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

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أحمد جودة - القاهرة - قدمت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة الذكرى المجيدة لثورة 23 يوليو.

جاء ذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم الثلاثاء.

تهنئة السيدة انتصار السيسي

أعربت السيدة انتصار السيسي عن تهانيها للشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، التي وصفتها بأنها كانت نموذجًا في إرادة وكفاح الشعب المصري من أجل نيل حريته واستقلال قراره الوطني.

كما اختتمت تهنئتها بتمنياتها بأن يعيش الشعب المصري في أمن وسلام.

رسالة السيدة انتصار السيسي

في منشورها على "فيس بوك"، قالت السيدة انتصار السيسي: "أهنئ الشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، التي كانت نموذجًا في إرادة وكفاح شعبنا من أجل نيل حريته واستقلال قراره الوطني"، وأضافت: "كل عام وشعب مصر في أمن وسلام".

ثورة 23 يوليو

ثورة 23 يوليو 1952 كانت من الأحداث التاريخية المهمة في تاريخ مصر الحديث، حيث شهدت تغييرات كبيرة على المستوى السياسي والاجتماعي.

واحتفالات الذكرى السنوية لهذه الثورة تعكس أهمية الحدث في تشكيل الهوية الوطنية لمصر وتعزيز قيم الاستقلال والتحرر.