نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط سيارات بحوزتها 143 شيكارة دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة علي الجهود التموينية في مراقبة الأسواق وتوافر السلع الاستراتيجية بالكميات الوفيرة والأسعار المناسبة ورصد اي حالات للتلاعب والغش التجارى والممارسات الإحتكارية بالأحياء والمراكز والمدن.

وأكد محافظ الجيزة ان الجهود التموينية والرقابية خلال الاسابيع الماضية ساهمت بشكل ملحوظ في تحقيق حالة من الاستقرار في اسعار العديد من السلع الاستراتيجية بالأسواق واتاحة نسب تخفيضات للبعض منها خاصه مع وجود كثافة في المعروضات.

واطلع المحافظ علي نتائج الحملات التي شنتها مديرية التموين بالجيزة بالتعاون مع الوحدات المحلية بمراكز ومدن كرداسة وأوسيم وحى المنيرة الغربية شملت المرور على المخابز والمحال ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود ومنافذ السلع التموينية.

تمكنت الحملات من ضبط عدد من المخالفات حيث تم تحرير عدد ٦٣ محضر للمخابز البلدية للتلاعب بالوزن واعادة فتح دون ترخيص ونظافة و٤ محاضر لمحال بسبب مزاولتها مهنة دون ترخيص و ١٣ محضر لعدم الحصول على شهادة صحية و٨ محاضر عدم اعلان عن الاسعار و٢ محضر بيع بأزيد من السعر و١١ محضر تموينى و٥ محاضر مواد بترولية.

شملت الحالات المضبوطة ضبط سيارة محملة ب ١٤٣ شيكارة دقيق مدعم، بالإضافة إلى ضبط سيارة فنطاس محملة ب ٤٠٠٠ لتر سولار بغرض بيعها بالسوق السوداء وضبط محطة وقود لتخزينها إجمالي كمية قدرها ٤٨٢٠٩ لتر بنزين ٩٥ و٩٢ وسولار.

كما تم شن عدد من حملات الرقابة على المحال والمجمعات التجارية للتأكد من توافر مختلف السلع بالكميات المناسبة لطلب الجمهور وبالأسعار المعلنة دون زيادة.

وأكدت هالة غريب مدير مديرية التموين أنه قد تلاحظ خلال الأسبوع الماضي إنخفاض ملحوظ بعدد من السلع الإستهلاكية بنسب تتراوح ما بين ٢٠: ٣٠%، مؤكدة على أنه تم تطبيق توجيهات المهندس محافظ الجيزة والمعنية بالتنبيه على التجار وأصحاب الأنشطة التجارية والقائمين عليها بالالتزام بالأسعار دون مغالاة وتوقيع العقوبات على المخالفين وفقا للقانون.