ضبط المتهمة بترويج فيديو يزعم مشاجرة مع ضابط بإحدى محطات الوقود

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 يوليو 2024 05:26 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام إحدى الفتيات بتصوير مقطع فيديو يظهر خلاله قائد سيارة يقوم بالاصطدام بأحد الأشخاص خلال مشاجرة بإحدى محطات الوقود وزعمها بكون أحد أطرافها ضابط شرطة.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث مشاجرة بين أحد الأشخاص وعامل بإحدى محطات الوقود بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة قام على إثرها ذلك الشخص بالاستعانة بعدد من أصدقائه والتعدي على العاملين بالمحطة، مما أسفر عن إصابة 3 منهم ولم يكن من بين أطراف المشاجرة ضابط شرطة، وتم ضبط 2 من مرتكبى الواقعة والسيارة المستخدمة فى الواقعة.

وجارى ضبط باقى المتهمين،كما تم ضبط القائمة على تصوير مقطع الفيديو لادعاءاتها الكاذبة، جارى إتخاذ الإجراءات القانونية.