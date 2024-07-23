إجراء عمليات عيون للمرضى الأولى بالرعاية بقرى المطرية فى الدقهلية ضمن جهود التحالف الوطنى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 يوليو 2024 05:26 مساءً - نجحت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى في إجراء 60 عملية عيون للمرضى غير القادرين بقرى مركز المطرية بمحافظة الدقهلية، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية.

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه قد تم توقيع الكشف الطبي على المرضى، وصرف العلاج الدوائي، وعمل النظارات الطبية، وإجراء عمليات المياه البيضاء، والمياه الزرقاء، وجراحات الشبكية، وزرع القرنية كل ذلك بالمجان تماماً دون أن يتحمل المريض أية أعباء تثقل كاهله.

وأوضح بأن الجمعية تستهدف خلال الفترة القادمة مضاعفة أعداد مرضى العيون في القرى، والنجوع النائية، والمناطق الأكثر احتياجاً، وفي أكبر المراكز الطبية المتخصصة في علاج أمراض العيون في الدقهلية، والتي تقدم لهم خدماتها الطبية والعلاجية، مشيرًا إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة الدقهلية، التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى، والنجوع بهدف التوزيع العادل، ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين، والأيتام بالمحافظة، حيث يتم إجراء بحوث ميدانية؛ لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة.

جدير بالذكر أن جمعية الأورمان قد نجحت حتى الآن بجميع محافظات الجمهورية المختلفة في توقيع الكشف الطبي على مليون و. 200 ألف مريض، وإجراء 213 ألف عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم 172,878 نظارة طبية لغير القادرين.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وانطلاقا من حرص، واهتمام الدولة المصرية بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية، والأكثر إستحقاقاً، وتقديم كافة أوجه الدعم، والرعاية الطبية المناسبة؛ لرفع المعاناة عن كاهلهم.