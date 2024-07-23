«هنسجل المتسجل؟».. انتقادات لقرار الوزارة بعد سرقة الكرنك.. ومصادر تطالب بلجنة محايدة

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أحمد جودة - القاهرة - أصدر الدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قرارًا بتاريخ 14 يوليو 2024م، بتشكيل لجنة لحصر جميع العناصر المعمارية الصغيرة في معابد الكرنك وخاصة الموجودة على المصاطب وبمسارات الزيارة وذلك بعد حادث السرقة الذي وقع في المعبد منذ أسابيع ونتج عنه سرقة قطعتين أثريتين، وقد انفردت دوت الخليج بتفاصيل الواقعة للتفاصيل اضغط هنا.

انتقادات لقرار الأمين العام بعد سرقة الكرنك… ومصادر تطالب بلجنة محايدة

تفاصيل القرار

وانفردت بوابة دوت الخليج الإلكترونية بنشر قرار الأمين العام اضغط هنا وقد وردت تفصيلات في الخبر منها أن الأمين العام قرر تسجيل القطع الأثرية في معابد الكرنك في دفتر حرف (ز)، وبحثت دوت الخليج عن ماهية الدفتر حرف (ز)، وقد أوضح مصدر بالآثار أن المقصود بهذا الدفتر هو الدفتر الورقي، المختوم بخاتم النسر على كل ورقة من ورقاته.

تساؤلات مشروعة

وهنا تساءل أحد المتابعين معلقًا على خبر دوت الخليج، هل القطع الأثرية في معابد الكرنك لم تكن مسجلة من قبل؟ وللإجابة عن هذا التساؤل بحثت دوت الخليج وتواصلت مع عدة مصادر حتى توصلت إلى أن الاستجواب أسفر عن إقرار المسؤولين بأن القطع المضبوطة كان عليها علامة نحاسية مرقمة برقم، وهذه العلامة تخص الحصر والتسجيل الذي قام به المركز المصري الفرنسي بمعابد الكرنك لكل القطع الأثرية في المعبد بالفترة من 2006 إلى 2010م.

هل سيتم تسجيل المسجل؟

وبمزيد من البحث توصلت دوت الخليج إلى تصريح كان أدلى به الدكتور هشام الليثي مدير عام مركز تسجيل الآثار بالوزارة عام 2016 ومنشور بالعديد من المواقع الصحفية، وهو أنه في عام 2015 وصل التسجيل الإلكتروني لنصوص معابد الكرنك لـ 3000 نص هيروغليفي، وذلك في إطار مشروع إعداد النسخة الإلكترونية لكل النصوص الهيروغليفية لمعابد الكرنك والذي بدأ في عام 2013، مشيرًا إلى أن الوزارة بصدد نشر «Cahier de Karnak 15» والتي تتضمن إنجازات مشروع دراسة معابد الكرنك لعام 2015 تفصيليًا.

وأفاد مصدر بوزارة الآثار أن المركز المصري الفرنسي قام بتسجيل 33 ألف قطعة أثرية في معابد الكرنك، وكل القطع الموجودة على المصاطب في المعبد، وتم تثبيت قطعة نحاسية برقم على كل أثر وتسجيل تلك الأرقام بقاعدة بيانات يمكن الرجوع إليها في أي وقت، وتساءل لماذا تم تشكيل لجنة لإعادة التسجيل الآن؟.

ما هو دفتر حرف (ز)؟

وأفاد أحد المتخصصين في شؤون التسجيل الأثري أن دفتر حرف (ز) هو طريقة يدوية للتسجيل، ويتم ختمه بختم النسر، وهو وسيلة ضعيفة، حيث من المفترض أن يكون التسجيل يكون في دفتر سجل الآثار، ثم ما هو فائدة التسجيل في دفتر حرف (ز) والقطع موثقة بواسطة المركز المصري الفرنسي، وهناك قاعدة بيانات بتلك القطع؟.

كيف يتم تشكيل لجنة من المسؤولين وقت الحادثة؟

شكل الأمين العام في قراره الصادر بتاريخ 17 يوليو 2024 بتشكيل لجنة تتكون من دكتور مصطفى الصغير مدير عام منطقة آثار معابد الكرنك، والدكتور أحمد طاهر مدير المركز المصري الفرنسي لدراسات معابد الكرنك، والطيب غريب مدير بمعابد الكرنك، وكلف الأمين العام اللجنة حسب القرار لحصر جميع العناصر المعمارية الصغيرة في معابد الكرنك وخاصة الموجودة على المصاطب وبمسارات الزيارة، وإعداد سجلات ودفاتر حرف (ز) مختومة ومسلسلة بجميع العناصر ونقلها إلى المخازن الفرعية بالمنطقة.

وهنا يأتي التساؤل كيف يتم تكوين لجنة من المسؤولين عن المعبد وقت وقوع حادث السرقة، وأحد أعضائها يشغل مدير المركز المصري الفرنسي، أي أن لديه بالفعل بيانات القطع الأثرية؟.

وتواصلت دوت الخليج مع أحد المصادر بوزارة السياحة والاثار والذي أفاد أن ما يتم هو جرد للقطع الأثرية، ولكن من الواجب أن يتم بالتنسيق مع المركز المصري الفرنسي، بحيث يتم مراجعة كل القطع المسجلة في معابد الكرنك هل هي موجودة أم هناك ما اختفى منها، ثم يتم تسجيل أي قطعة جديدة، وإثبات أي قطعة موجودة في قاعدة بيانات المركز المصري الفرنسي وغير موجودة في معابد الكرنك.

وشدد المصدر أنه من المفترض في تلك اللجنة أن تكون محايدة من خارج معابد الكرنك وبعيدًا عن المسؤولين عنه وقت وقوع حادث السرقة، ويتم التسجيل بكل الوسائل الحديثة وليس بالاعتماد على سجل حرف (ز) فقط.