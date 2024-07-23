نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة تلتقي وفدا من المجلس القومي للمرأة لبحث خطط العمل القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بدعم أنشطة وملفات العمل مع المجلس القومي للمرأة فرع الجيزة وتقديم كافة التيسيرات اللازمة وإزالة أي معوقات لتحسين الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة.

وفي ذلك الإطار استقبلت هند عبد الحليم نائب المحافظ صباح اليوم وفدًا من المجلس القومي للمرأة فرع محافظة الجيزة برئاسة الأستاذة ماجدة عبدالجليل مقررة الفرع والوفد المرافق لها.

وفي بداية اللقاء حرص وفد المجلس علي تقديم التهنئة هند عبد الحليم على تجديد ثقة القيادة السياسية في استمرار توليها منصب نائب محافظ الجيزة.

ومن جانبها أعربت هند عبد الحليم نائب المحافظ عن تقديرها لهذه التهنئة من وفد المجلس القومي للمرأة بالجيزة، وشهد اللقاء بحث عدد من ملفات التعاون المشترك بين محافظة الجيزة وفرع المجلس القومي للمرأة بالجيزة ووضع آليات عمل جديدة أستمرارآ لجهود مسيرة العمل المشترك فيما يخص موضوعات "التمكين الاقتصادي، والسياسي، والاجتماعي، والحماية الاجتماعية إضافة إلى ما تم تنفيذ عدد من المبادرات التي تهم المرأة وكافة أفراد المجتمع وتعزيز روح الولاء والانتماء وتعزيز المشاركة تجاه العديد من المبادرات القومية والوطنية بما يساهم في تعزيز جهود تمكين المرأة على كافة المستويات.

واشادت نائب المحافظ بتعاون المجلس القومي للمرأة ووزارة الداخلية في استخراج ١٠ آلاف بطاقة رقم قومي للسيدات المعيلات والأرامل والمطلقات والمسنات بمحافظة الجيزة.

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