وزير الدفاع يشهد فعاليات المؤتمر العلمى الدولى الرابع للإتصالات ومسابقة الإبتكارات العلمية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 24 يوليو 2024 02:25 مساءً - شهد الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى فعاليات المؤتمر العلمى الدولى الرابع للإتصالات ( ITC-EGYPT 2024 ) ومسابقة الإبتكارات العلمية فى دورتها الثالثة (ISEC 2024) والتى تنظمهما القوات المسلحة على مدار عدة أيام ، بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية بمشاركة العديد من طلبة الجامعات والمدارس المصرية والدولية والخبراء المتخصصين فى المجالات العلمية والتكنولوجية ، وذلك بحضور الفريق / أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء والمحافظين وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين للدول الشقيقة والصديقة وعدد من رؤساءالجامعات والشخصيات العامة .

وألقى الفريق / أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمةً أشار فيها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإهتمام بالبحث العلمى ودعم الباحثين فى شتى المجالات العلمية ، مما يساهم فى تبادل الخبرات والمعرفة بين الباحثين والعلماء من مختلف دول العالم .

وألقى الأستاذ الدكتور / يحيى عنتر الأستاذ بالكلية العسكرية الملكيه بكندا والرئيس الفخرى للمؤتمر كلمة وجه خلالها الشكر والتقدير للدولة المصرية والقوات المسلحة على تنظيم هذا الحدث العلمى الهام الذى يهدف إلى إثراء العمل البحثى العلمى والإرتقاء بمستوى العلم والمعرفة والإستفادة من التطور المتسارع بمختلف المجالات العلمية .

كما قام القائد العام للقوات المسلحة بإفتتاح معرض المشروعات الهندسية الذى يضم العديد من الإبتكارات التكنولوجية لطلبة الجامعات المصرية والكليات العسكرية ، مشيداً بالمستوى المتميز للإبتكارات المشاركة والتى تعظم من أوجه الإستفادة العلمية ، ووجه سيادته بضرورة الإستفادة من تلك المبتكرات بالتعاون مع إدارة البحوث الفنية والتطوير وباقى الإدارت والأجهزة المعنية بالقوات المسلحة ترسيخاً لمبدأ " بالعلم تتطور الأمم وترقى الشعوب " .