نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السبت المقبل.. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية للدور الثاني داخل 98 لجنة بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق يوم السبت الموافق 27 يوليو امتحانات شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى ) عام - لغات ) "الدور الثانى" للعام الدراسى 2023/2024، بمدارس محافظة الجيزة.

والتى تستغرق 6 أيام حتى يوم الخميس الموافق 1 أغسطس 2024.

وأكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة بأن إجمالي الطلاب على مستوى المحافظة بلغ (25001) طالبا وطالبة، مقسمين على(98) لجنة وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالديوان العام وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لتلقي أى شكاوى والعمل على حلها فورًا.

ويؤدي الطلاب في اليوم الأول فى تمام الساعة التاسعة صباحًا امتحان مادة اللغة العربية والخط، ويوم الأحد 28 يوليو امتحان مادتي الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

بينما يوم الإثنين 29 يوليو امتحان مادة الهندسة، ويوم الثلاثاء 30 يوليو امتحان مادتى اللغة الأجنبية والتربية الدينية، ويوم الأربعاء 31 يوليو امتحان مادتى العلوم والتربية الفنية

وينتهى ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الخميس 1 أغسطس بامتحان مادة الدراسات الإجتماعية.

و التربية الرياضية لطلاب مدرسة السعيديِة الرياضية.

وأكد سلومة على مديري عموم الإدارات التعليمية بالتواجد ميدانيًا باللجان يوميًا لمتابعة كافة أعمال الإمتحانات وتذليل كافة المعوقات والصعوبات والتواصل الدائم مع رؤوساء اللجان لإزالة أى إشغالات خارج أسوار المدارس.