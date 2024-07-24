مصر للطيران تحتفل بإطلاق أولى رحلاتها إلى العاصمة البرتغالية لشبونة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 24 يوليو 2024 08:29 مساءً - أقلعت أولى رحلات مصر للطيران إلي العاصمة البرتغالية لشبونة بطائرة من طراز B737-800 وعلى متنها 85 راكب، وقامت مصرللطيران بالاحتفال مع الركاب بإفتتاح الخط الجديد وتقديم الهدايا والتقاط الصور التذكارية معهم.

ومن المقرر تشغيل الخط الجديد بواقع رحلتين أسبوعيًا أيام الثلاثاء والخميس، وذلك في إطار سعي الشركة للوصول إلى الأسواق العالمية ومنح العملاء مزيد من خيارات السفر.