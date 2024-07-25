نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 25 يوليو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس اليوم الخميس 25 يوليو 2024، حيث يسود طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء.

ويستمر الطقس في تسجيل درجات حرارة مرتفعة، مع زيادة في الرطوبة، على أن يختلف تأثيرها بين المناطق المختلفة.

حالة الطقس خلال النهار

- **القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد:** طقس شديد الحرارة ورطب.

- **السواحل الشمالية:** طقس حار ورطب.

حالة الطقس خلال الليل والصباح الباكر

- **أغلب الأنحاء:** طقس مائل للحرارة ورطب.

- **السواحل الشمالية:** طقس معتدل الحرارة ورطب.

توقعات الطقس لبقية اليوم

من المتوقع أن يستمر ارتفاع درجات الحرارة على جميع مناطق الجمهورية.

كما حذرت خرائط الطقس من احتمالية تكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

حالة الرياح

أفادت الأقمار الصناعية بوجود نشاط لرياح معتدلة، قد تنشط أحيانًا على أغلب الأنحاء، مما قد يتسبب في إثارة الرمال والأتربة، خاصة في المناطق البعيدة عن السواحل.

توقعات الانخفاض في درجات الحرارة

أوضح خبراء الأرصاد الجوية في بيان رسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن الموجة الحارة تبدأ في الانكسار اعتبارًا من غدٍ الجمعة 26 يوليو، حيث من المتوقع أن تشهد أغلب المناطق انخفاضًا طفيفًا وتدريجيًا في درجات الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

- **القاهرة:** 38° مئوية (نهارًا) / 28° مئوية (ليلًا)

- **6 أكتوبر:** 39° مئوية (نهارًا) / 27° مئوية (ليلًا)

- **بنها:** 38° مئوية (نهارًا) / 27° مئوية (ليلًا)

- **دمنهور:** 37° مئوية (نهارًا) / 26° مئوية (ليلًا)

- **وادي النطرون:** 38° مئوية (نهارًا) / 27° مئوية (ليلًا)

- **كفر الشيخ:** 37° مئوية (نهارًا) / 26° مئوية (ليلًا)

- **المنصورة:** 37° مئوية (نهارًا) / 27° مئوية (ليلًا)

- **الزقازيق:** 38° مئوية (نهارًا) / 28° مئوية (ليلًا)

- **شبين الكوم:** 38° مئوية (نهارًا) / 28° مئوية (ليلًا)

- **طنطا:** 37° مئوية (نهارًا) / 27° مئوية (ليلًا)

- **دمياط:** 33° مئوية (نهارًا) / 26° مئوية (ليلًا)

- **بورسعيد:** 35° مئوية (نهارًا) / 26° مئوية (ليلًا)

- **الإسماعيلية:** 39° مئوية (نهارًا) / 27° مئوية (ليلًا)

- **السويس:** 38° مئوية (نهارًا) / 28° مئوية (ليلًا)

- **العريش:** 35° مئوية (نهارًا) / 25° مئوية (ليلًا)

- **رفح:** 34° مئوية (نهارًا) / 24° مئوية (ليلًا)

- **رأس سدر:** 40° مئوية (نهارًا) / 28° مئوية (ليلًا)

- **نخل:** 38° مئوية (نهارًا) / 21° مئوية (ليلًا)

- **كاترين:** 34° مئوية (نهارًا) / 19° مئوية (ليلًا)

- الطور: 40° مئوية (نهارًا) / 29° مئوية (ليلًا)

- طابا: 39° مئوية (نهارًا) / 28° مئوية (ليلًا)

نصائح للمواطنين

- تجنب التعرض المباشر للشمس: لتفادي الإصابة بالإجهاد الحراري.

- شرب كميات كافية من الماء: للبقاء مرطبًا خلال الطقس الحار.

- استخدام واقيات الشمس: للحماية من الأشعة فوق البنفسجية.