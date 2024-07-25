تنسيق الجامعات.. لطلاب الثانوية العامة .. دليلك لاختبارات القدرات لكلية الفنون الجميلة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 25 يوليو 2024 11:25 صباحاً - أعلنت كلية الفنون الجميلة بالزمالك جامعة حلوان عن دليل الطالب لاختبارات القدرات (تخصص فنون)، فلابد من النجاح واجتياز اختبارات القدرات لهذا التخصص، وهي اختبارات بسيطة تقيس استعداد الطالب لدراسة الفنون فكريا، ومهاريا، كما يسعى إلى قياس قدراته على التخيل، وبناء وإدراك النسب السليمة للجسم البشرى، وكذلك القدرة على تنظيم الأفكار والأشكال مع تحقيق التوافق والتوازن اللوني والظل والنور عن طريق التظليل، والقدرة على الإبداع والتخيل. وتأتي اختبارات القدرات لكلية الفنون الجميلة تخصص "فنون" كالتالي:

اولا الاختبار المهاري ويكون زمن الاختبار (۱۵۰) دقيقة) ويبدأ الساعة ١٠ صباحًا ولا يحق لأي طالب دخول الاختبار بعد هذا الموعد نهائيا وايا كان السبب، وينقسم الاختبار المهاري إلى عدد (۲) سؤال مهاري (الرسم + التصميم الابتكاري).

وايضا سؤال الرسم: (من ٦٠ درجة) ويكون فى موضوع واحد يهدف إلى تقييم قدرات الطالب ومهاراته الفنية في التعبير الحر عن البيئة المحيطة ومظاهر الحياة المتنوعة في المجتمع وذلك باستخدام أقلام الرصاص ذات درجات الظلال المختلفة والظل والنور وهو مهم جدا في إظهار الشكل.

وسؤال التصميم الابتكاري: (من ٤٠ درجة) ويكون فى موضوع واحد يهدف إلى قياس قدرة الطالب على تنظيم الأفكار والأشكال والابتكار في التصميم المطلوب مع استخدام الألوان الخشبية أو ألوان الفلوماستر أو الإثنين معافي مساحة ٢٠١٥ سم.

وتتمثل الأدوات المطلوب من الطالب إحضارها أثناء تأدية الاختبار:

- أقلام الرصاص بدرجاتها المختلفة.

- أقلام الفلوماستر.

- ألوان خشبية.

- أدوات هندسية (مسطرة، مثلث، برجل).

- ممحاة رصاص (أستيكة).

- سطح مستوى من الخشب أو الكارتون مقاس ٢٥ ٣٥ سم لاستعماله أسفل ورقة الرسم (اختياري).

وقد تم الإعلان عن شروط النجاح في اختبار قدرات كليات الفنون الجميلة تخصص فنون حصول الطالب على نسبة ٦٠% من إجمالي درجات جميع الاختبارات الرسم + التصميم الابتكاري، كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.

وأوضحت الكلية أهم المجالات التي يجب أن يطلع عليها الطالب قبل أداء الامتحان:

- مبادئ الرسم والتصميم.

- مبادئ اللون.

- مبادئ نظرية اللون.

- أهم المشكلات البيئية المعاصرة.

- أهم الإنجازات الحكومية.

- اهم الانجازات الرياضية في مصر.

كما يمكن للطالب الاطلاع على بعض الروابط الإرشادية المتوفرة على موقع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والكلية قبل دخول الاختبار والتي تساعدك على تنمية قدراتك البصرية و المهارية والفكرية :

https://1art.fr.gd

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https://99designs.com/.../creative.../poster-design-ideas

https://www.pinterest.com/canva/poster-designs/?lp=true

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