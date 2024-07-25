نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- إجراءات جديدة لضبط تعريفة الركوب عقب زيادة أسعار البنزين والسولار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم الخميس، مع المحافظين الخطوات المتخذة لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لجميع وسائل المواصلات العامة، بما في ذلك سيارات الميكروباص، السرفيس، والنقل الجماعي، وذلك بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار البنزين والسولار اعتبارًا من اليوم.

تفعيل إجراءات جديدة في المحافظات

أعلنت وزيرة التنمية المحلية عن توجيهها بتفعيل غرف العمليات وإدارة الأزمات في كافة المحافظات، مع رفع درجة الاستعداد لكافة الأجهزة المعنية.

وشددت على سرعة إصدار القرارات المتعلقة بتعديل التعريفة الجديدة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس في كل محافظة، وكذلك في المحافظات المجاورة.

تكثيف الرقابة والإعلان عن الأسعار الجديدة

وأضافت الوزيرة أنها وجهت بتكثيف الحملات الرقابية على مواقف السرفيس في كل محافظة، لضمان عدم استغلال المواطنين وتحديد أسعار السرفيس طبقًا للزيادة الجديدة في أسعار الوقود.

كما تم توجيه بضرورة وضع التسعيرة الجديدة لتعريفة الركوب داخل المواقف وعلى الزجاج الأمامي والخلفي للمركبات، مع الإعلان عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمحافظات.

وأشارت إلى أهمية عمل بانرات ولوحات إرشادية في أماكن واضحة بالمواقف لتوضيح التعريفة الجديدة.

تنسيق بين المحافظات

طالبت الوزيرة بسرعة التنسيق بين المحافظات لتحديد تسعيرة الخطوط الخارجية لوسائل المواصلات.

يجب على كل محافظة التنسيق مع المحافظات المجاورة وإرسال التسعيرة الجديدة إلى غرفة عمليات الوزارة.

كما أكدت على ضرورة تعاون القيادات التنفيذية في كل محافظة مع مديري إدارة المرور ومدير مباحث المرور ومدير المواقف لمراقبة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وضمان عدم مخالفة خطوط السير واستغلال المواطنين.

مراقبة محطات الوقود

كما شددت على ضرورة تكثيف الرقابة على محطات الوقود للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء.

وأوضحت أنه سيتم اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة ضد المخالفين لضمان عدم تلاعبهم بالأسعار.

متابعة مستمرة وتواصل مع المواطنين

سوف تواصل غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة متابعة الوضع على مدار اليوم مع غرف العمليات في المحافظات.

وطلبت الوزيرة من المواطنين التواصل مع أرقام الطوارئ والخطوط الساخنة المعلنة بالمحافظات، بالإضافة إلى مبادرة «صوتك مسموع» بالوزارة، للإبلاغ عن أي مشاكل أو مخالفات قد تواجههم.