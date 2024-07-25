نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استمرار فعاليات المؤتمر العلمى الدولى الرابع للإتصالات ومسابقة الإبتكارات العلمية بالأكاديمية العسكرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إستمرت فعاليات المؤتمر العلمى الدولى الرابع للإتصالات ( ITC-EGYPT 2024 ) ومسابقة الإبتكارات العلمية فى دورتها الثالثة ( ISEC 2024 ) والتى تنظمهما القوات المسلحة على مدار عدة أيام بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية بمشاركة العديد من طلبة الجامعات المصرية والدولية والخبراء المتخصصين فى المجالات العلمية والتكنولوجية من مختلف دول العالم تضمنت الفعاليات تنفيذ عدد من المحاضرات العلمية بواسطة أساتذة متخصصون، تناولت تطبيقات الذكاء الإصطناعى فى تحسين مصادر الطاقة للمركبات الكهربائية وشرح لتطبيقات الخوارزميات السريعة والمتكررة فى أنظمة القدرة، بالإضافة إلى عقد العديد من الجلسات النقاشية وورش العمل لتبادل الخبرات العلمية بين الباحثين، ومناقشة الأوراق البحثية المقدمة من المشاركين، فضلًا عن تحكيم المشاريع الهندسية المبتكره بواسطة طلبة الكليات العسكرية والجامعات المصرية من خلال

الخبراء والمتخصصين فى هذه المجال.

يأتى تنظيم هذه الأحداث العلمية الكبرى فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم كافة الأنشطة العلمية والبحثية وتنمية مهارات الإبداع والإبتكار لدى الشباب الجامعى لمواكبة التطور فى العلوم الهندسية والتكنولوجية.