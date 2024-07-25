نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث أسعار المواصلات في محافظة القاهرة بعد زيادة أسعار الوقود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الوقود التي أعلنتها لجنة تسعير المنتجات البترولية، قامت محافظة القاهرة بتعديل تعريفة ركوب وسائل النقل المختلفة لضمان التوازن مع الأسعار العالمية الجديدة.

ونستعرض التقرير التالي تفاصيل أسعار الوقود وتعريفة المواصلات الجديدة في المحافظة.

أسعار الوقود الجديدة

وفقًا للقرار الصادر اليوم الخميس، أصبح سعر الوقود في القاهرة على النحو التالي:

- بنزين 95: 15 جنيهًا للتر.

- بنزين 92: 13.75 جنيهًا للتر.

- بنزين 80: 12.25 جنيهًا للتر.

- السولار: 11.50 جنيهًا للتر.

- الكيروسين: 11.50 جنيهًا للتر.

- المازوت المورد لباقي الصناعات: 8500 جنيه للطن.

التعريفة الجديدة للمواصلات

في إطار تعديل أسعار الوقود، قامت محافظة القاهرة بتحديث تعريفة ركوب وسائل النقل لتتناسب مع الزيادة في تكاليف التشغيل. وقد شملت التعديلات:

- سعر ركوب السرفيس: تم تعديل تعريفة ركوب السرفيس بما يعكس الزيادة في أسعار الوقود، مع تحديث الأسعار وفقًا لخطوط السير داخل القاهرة.



- النقل العام: شملت الزيادة أيضًا تعريفة النقل العام، بما يتماشى مع ارتفاع تكاليف التشغيل.

- التاكسي الأبيض: تم تعديل تعريفة ركوب التاكسي الأبيض لمواكبة الزيادة في أسعار البنزين، مع تحديد الأسعار بناءً على المسافات المختلفة.

مراقبة وتطبيق الأسعار الجديدة

ستقوم محافظة القاهرة بنشر التعريفات الجديدة على اللوحات الإرشادية في محطات المواصلات لضمان معرفة المواطنين بالأسعار المعدلة.

كما ستعمل الجهات المعنية على مراقبة تطبيق التعريفات لضمان عدم استغلال المواطنين.