نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتفقد محاور الحركة المرورية الجاري إنشائها لتسهيل حركة التنقل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بجولة تفقدية على عددًا من المحاور المرورية الجاري انشاءها ورفع كفاءتها الواقعة بنطاق مراكز كرداسة وأوسيم واحياء العجوزة وبولاق الدكرور والهرم للوقوف علي نسب التنفيذ.

وشملت جولة محافظ الجيزة تفقد محور أحمد عرابي الجديد بدءآ من مطلعه بمنطقة المهندسين وربطه مع الطريق الدائري وحتي تقاطعه مع محور المهندس شريف اسماعيل.

كما شملت جولة محافظ الجيزة معاينة الكوبري العمودي المتقاطع مع محور 26 يوليو والطريق الأبيض سابقآ " محور المهندس شريف أسماعيل " لكونه أحد المحاور المرورية البديلة والتي تم تشغيلها بشكل تجريبي لربط الحركة المرورية بمناطق 6 أكتوبر والشيخ زايد استكمالًا للنهضة الكبير التي يشهدها ذلك القطاع في شبكة الطرق والتي تضم "محاور الضبعة، أحمد عرابي الجديد، 26 يوليو القديم " والفريق كمال عامر لتحقيق طفرة مرورية كبيرة في تقليل مدة الرحلة لمستخدمي الطرق وتقليل نسب التلوث والانبعاثات البيئية.

كما شملت جولة المهندس عادل النجار محافظ الجيزة تفقد مشروع أعمال تغطية ترعة عبد العال بطول ( ٥،٥ كم ) والجاري تنفيذها في إطار خطة الدولة لفتح شرايين ومحاور مرورية جديدة وتعظيم الاستفادة من المجاري المائية .

وعاين محافظ الجيزة خلال جولته مراحل العمل بمحور ناهيا والجاري تطويره وتحويلة من مصرف ملئ بالمخلفات إلي محور مروري مطور يساهم في خدمة نحو مليوني مواطن من قاطني حي بولاق الدكرور ومدينة كرداسه.

كما شهدت جولة محافظ الجيزة تفقد مشروع توسعات طريق صفط من الطريق الدائري شرقآ وحتي المريوطية غربآ ، وكذا تفقد تقاطع الكوبري العمودي مع طريق ناهيا حتي محور المنشية وصولآ للطريق الدائري، وتفقد محور عمرو بن العاص بدءآ من منطقة المنشية وحتي طريق محور المريوطية نطاق مدينة كرداسة.

ووجه محافظ الجيزة خلال جولته بسرعة الانتهاء من رفع المخلفات الموجودة أسفل الطريق الدائري نطاق قطاع المنشية بحي الهرم، كما وجه بضرورة رفع مخلفات الرتش الموجودة علي جانبي مشروع توسعة طريق صفط اللبن.

رافق المحافظ خلال الجولة ابراهيم الشهابى نائب المحافظ و محمد نور السكرتير العام المساعد والنائب خالد طايع والنائبة هند رشاء اعضاء مجلس النواب عن دائرة كرداسة و أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل واللواء خالد عصر رئيس مدينة كرداسة وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي والمهندس أحمد هجرس مدير شبكات توزيع الكهرباء بشركة جنوب القاهرة ومسئولي جهاز التعمير بوزارة الأسكان.

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