نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة المنصورة تعلن بدء حجز مواعيد اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ اليوم مكتب التنسيق بجامعة المنصورة برعاية الاستاذ الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة والإشراف العام الاستاذ الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والإشراف المباشر للدكتور وليد علي الطنطاوي أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب في استقبال طلاب الثانوية العامة المصرية 2024 لحجز اختبارات القدرات

بكليات (التربية الرياضية- الفنون الجميلة) والجدير بالذكر بان حجز اختبارات القدرات خلال الفترة من اليوم الخميس ٢٥ / ٧ / ٢٠٢٤ حتى الخميس ٨ / ٨ / ٢٠٢٤

