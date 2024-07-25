نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التضامن تطلق حملات تنموية بعنوان “إيد واحدة” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري إطلاق حملات تنموية شاملة بعنوان " ايد واحدة" اعتبارًا من السبت المقبل لخدمة

مليون ونصف المليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجا.

وتهدف الحملات توفير الدعم الغذائي والدعم النقدي وتوفير الخدمات الصحية وتقديم البرامج التوعوية، حيث تأتي هذه الحملة كجزء من الاستراتيجية المشتركة والتكامل بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وتأكيدًا على التزامنا بتحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم كافة أنواع الدعم للأسر الأكثر احتياجا.