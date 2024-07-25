نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آلية تسعير الوقود في مصر بعد الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسولار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عرضت قناة إكسترا نيوز تقريرًا يوضح آلية تسعير الوقود في مصر، وذلك عقب قرار زيادة أسعار البنزين والسولار الذي تم تطبيقه اليوم الخميس.

ويكشف التقرير عن كيفية تحديد أسعار الوقود وفقًا لمجموعة من المعايير والعوامل المؤثرة.

كيفية حساب أسعار البنزين والسولار في مصر

يتم تحديد أسعار الوقود في مصر بناءً على عدة عوامل رئيسية، تشمل:

1. أسعار الخام: ترتبط أسعار الوقود بأسعار النفط الخام العالمية، حيث تؤثر التغيرات في الأسعار العالمية للنفط على تكاليف الإنتاج والتوزيع.





2. أسعار الصرف: يلعب سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري دورًا كبيرًا في تحديد أسعار الوقود، إذ أن تغييرات سعر الصرف تؤثر على تكلفة الاستيراد والإنتاج.

3. التكلفة: تشمل التكلفة جميع النفقات المتعلقة بالإنتاج والتكرير والتوزيع، والتي تؤثر بشكل مباشر على السعر النهائي للمستهلك.

وأشار التقرير إلى أن أسعار بيع المنتجات البترولية تتم مراجعتها بانتظام، حيث لا تتجاوز نسبة التغيير سواء بالارتفاع أو الانخفاض 10%، مما يساعد في الحفاظ على استقرار الأسعار وتجنب التقلبات الكبيرة.

استثناءات من التسعير

وأوضح التقرير أن بعض المنتجات تستثنى من هذه الآلية، مثل:

- البوتاجاز: يتم تسعيره وفقًا لأسس مختلفة ولا يتأثر بالأسواق العالمية.

- المنتجات المستخدمة في قطاع الكهرباء والمخابز: يتم تحديد أسعارها بطرق خاصة لتجنب التأثيرات الكبيرة لتقلبات السوق.

أسعار البنزين والسولار الجديدة

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن زيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت الصناعي اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا اليوم. وجاءت الأسعار الجديدة كالتالي:

1. بنزين 80: ارتفع سعره إلى 12.25 جنيه للتر، بعد أن كان 11 جنيهًا.

2. بنزين 92: زاد سعره إلى 13.75 جنيه للتر، بدلًا من 12.5 جنيه.

3. بنزين 95: وصل سعره إلى 15 جنيهًا للتر، بعدما كان 13.5 جنيه.

4. السولار: ارتفع سعره إلى 11.5 جنيه للتر، بعد أن كان 10 جنيهات.